В Минтруде прокомментировали идею смягчить изменение пенсионного возраста для женщин

В министерстве труда прокомментировали идею смягчить изменения пенсионного законодательства в части возраста выхода на пенсию женщин.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагается сейчас.
Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, комментируя эту идею, подчеркнул: если смягчить увеличение возраста, пенсии вырастут меньше.
Андрей Пудов: «Изменение подходов к возрасту означает только одно — тогда меняется и сумма увеличения размера пенсии».
Внесенный в Госдуму законопроект подразумевает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По плану правительства, благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем вырастут на 1 тысячу рублей, а к 2024 году они достигнут порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Благодаря чему нынешние пенсионеры получат прибавку, в интервью НТВ рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, комментируя эту идею, подчеркнул: если смягчить увеличение возраста, пенсии вырастут меньше.
Андрей Пудов: «Изменение подходов к возрасту означает только одно — тогда меняется и сумма увеличения размера пенсии».
Внесенный в Госдуму законопроект подразумевает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По плану правительства, благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем вырастут на 1 тысячу рублей, а к 2024 году они достигнут порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Благодаря чему нынешние пенсионеры получат прибавку, в интервью НТВ рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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