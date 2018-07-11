    В Минтруде прокомментировали идею смягчить изменение пенсионного возраста для женщин

    4 комментария

    В Минтруде прокомментировали идею смягчить изменение пенсионного возраста для женщин

    В Минтруде прокомментировали идею смягчить изменение пенсионного возраста для женщин

    В министерстве труда прокомментировали идею смягчить изменения пенсионного законодательства в части возраста выхода на пенсию женщин.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагается сейчас.

    Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, комментируя эту идею, подчеркнул: если смягчить увеличение возраста, пенсии вырастут меньше.

    Андрей Пудов: «Изменение подходов к возрасту означает только одно — тогда меняется и сумма увеличения размера пенсии».

    Внесенный в Госдуму законопроект подразумевает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По плану правительства, благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем вырастут на 1 тысячу рублей, а к 2024 году они достигнут порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

    Благодаря чему нынешние пенсионеры получат прибавку, в интервью НТВ рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

    Новости по теме

    Изменения пенсионного законодательства

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru