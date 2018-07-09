Максим Топилин рассказал, за счет чего повысят пенсии. Эксклюзив НТВ

В интервью нашему телеканалу министр труда и социальной защиты объяснил, благодаря чему нынешние пенсионеры получат обещанную прибавку.

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По словам Топилина, повышение возраста выхода на пенсию дает экономию необходимых на выплату пенсий средств. Те, кто должен был выйти на пенсию, например, в следующем году, закончат работать (и начнут получать пенсию) на год позже. Эта экономия и является источником для роста пенсий действующих пенсионеров. Министр напомнил, что повышение пенсии в следующем году составит в среднем 1 000 рублей. Таким образом, за год пенсионеры получат «сверху» в среднем по 12 000 рублей.



Министр также прокомментировал нынешнюю ситуацию, когда работающим пенсионерам не индексируют пенсии, как это делают их неработающим «коллегам».



Максим Топилин: «Иногда говорят, что они теряют, пока работают. Да, на этот период пенсии не индексируются. Но потом, когда он выйдет на пенсию, он получит проиндексированную пенсию».