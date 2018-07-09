Глава Минтруда назвал сроки принятия решения об индексации пенсий

Предстоящую индексацию пенсий обсуждали сегодня в Госдуме. Согласно плану, разработанному в правительстве, рост пенсий должен опережать инфляцию.
По подсчетам специалистов, годовая экономия от повышения пенсионного возраста составит около 800 млрд рублей. 700 млрд пойдут на увеличение пенсионных выплат. Когда возраст активности начнет расти, на рынке труда ежегодно будут оставаться примерно 1,5 миллиона человек. Право этих людей на труд работодатели должны будут гарантировать в полном объеме.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена. Совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить».
В регионах сейчас идет работа над тем, как адресную льготную помощь сделать эффективной. Власти думают и над гибкими формами занятости. Разрабатываются программы по переобучению людей старшего поколения. А от региональных депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал ускорить обсуждение законопроекта и как можно быстрее сформулировать свое к нему отношение.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Пока недостаточно активно идет обсуждение этого закона в регионах: часть законодательных собраний очень рано ушли в отпуска. Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день законодательные собрания не спешат обсуждать этот законопроект. Хотелось бы, чтобы свою позицию высказали на этот вопрос, учитывая, что ее ждут наши граждане».
Володин еще раз напомнил, что законопроект должен сбалансировать пенсионную систему в целом. Цель законопроекта — повышение благосостояния пенсионеров. Свои идеи на этот счет сегодня предлагают не только чиновники и законодатели, но и страховые компании, которые не прочь участвовать в пенсионной системе, работая с накоплениями россиян так же, как это делают сейчас негосударственные пенсионные фонды. Страховщики могут распоряжаться пенсионными накоплениями граждан и сегодня, но только в рамках договора добровольного пенсионного страхования. Если инициатива будет одобрена властями, возможностей для накопления индивидуального пенсионного капитала станет больше. Продолжат развиваться и корпоративные пенсионные программы.
Глава Минтруда Максим Топилин заверил, что все льготы по пенсиям будут сохранены. Военнослужащие, врачи, учителя, люди творческих профессий — все эти льготные категории таковыми и останутся.
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ: «Балерине не придется танцевать до старости. Мы понимаем, что это невозможно. Поэтому те параметры, например, 15 лет трудового стажа для творческих работников, — все это сохраняется».
Окончательное решение по темпам индексации пенсий в следующем году, по словам министра труда и соцзащиты, будет принято уже в этот четверг. Минтруда и фракция «Единой России» в Госдуме сейчас работают в режиме горячей линии. И во время региональной недели депутаты собрали и передали в Минтруда 140 вопросов и предложений избирателей, общественных организаций и экспертов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена. Совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить».
В регионах сейчас идет работа над тем, как адресную льготную помощь сделать эффективной. Власти думают и над гибкими формами занятости. Разрабатываются программы по переобучению людей старшего поколения. А от региональных депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал ускорить обсуждение законопроекта и как можно быстрее сформулировать свое к нему отношение.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Пока недостаточно активно идет обсуждение этого закона в регионах: часть законодательных собраний очень рано ушли в отпуска. Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день законодательные собрания не спешат обсуждать этот законопроект. Хотелось бы, чтобы свою позицию высказали на этот вопрос, учитывая, что ее ждут наши граждане».
Володин еще раз напомнил, что законопроект должен сбалансировать пенсионную систему в целом. Цель законопроекта — повышение благосостояния пенсионеров. Свои идеи на этот счет сегодня предлагают не только чиновники и законодатели, но и страховые компании, которые не прочь участвовать в пенсионной системе, работая с накоплениями россиян так же, как это делают сейчас негосударственные пенсионные фонды. Страховщики могут распоряжаться пенсионными накоплениями граждан и сегодня, но только в рамках договора добровольного пенсионного страхования. Если инициатива будет одобрена властями, возможностей для накопления индивидуального пенсионного капитала станет больше. Продолжат развиваться и корпоративные пенсионные программы.
Глава Минтруда Максим Топилин заверил, что все льготы по пенсиям будут сохранены. Военнослужащие, врачи, учителя, люди творческих профессий — все эти льготные категории таковыми и останутся.
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ: «Балерине не придется танцевать до старости. Мы понимаем, что это невозможно. Поэтому те параметры, например, 15 лет трудового стажа для творческих работников, — все это сохраняется».
Окончательное решение по темпам индексации пенсий в следующем году, по словам министра труда и соцзащиты, будет принято уже в этот четверг. Минтруда и фракция «Единой России» в Госдуме сейчас работают в режиме горячей линии. И во время региональной недели депутаты собрали и передали в Минтруда 140 вопросов и предложений избирателей, общественных организаций и экспертов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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