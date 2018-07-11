В Бельгии на фоне разногласий между союзниками открывается двухдневный саммит НАТО

В Бельгии открывается двухдневный саммит НАТО. В официальной повестке переговоров — увеличение расходов на оборону, в том числе на фоне мнимой российской угрозы, а также создание особых военных батальонов. Накануне в Брюссель прибыл Дональд Трамп. Во время полета он активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по Североатлантическому блоку.
Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, на саммит пока только все приехали, и никто еще не уехал. А этого с ужасом ожидают лидеры 28 стран от лидера 29-й — Дональда Трампа. Так он поступил на встрече G7 в Канаде: напугал всех собравшихся вопросом, почему встречаются без России, а потом, видимо, заскучал после заседания, посвященного расширению прав женщин, и, не дожидаясь окончания, уехал на встречу к северокорейскому лидеру.
В этот раз непонятно, сможет ли он уехать раньше: у него после НАТО по расписанию визит в Лондон, и приезжать туда раньше хозяйки Терезы Мэй, которая тоже тут, как-то странно. А Мэй вряд ли согласится уехать рано. Что ей там, в Лондоне, делать, ведь там политический кризис, свои проблемы надо решать, а не чужие. Впрочем, встреча с ней тет-а-тет — это не то, ради чего может жаждать скорейшего завершения поездки в Брюссель Дональд Трамп.
Дональд Трамп, президент США: «У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них».
Американского президента в Брюсселе встретили без особого пиетета, руководство страны было занято — все смотрели футбол. С другой стороны, и Трамп знал, что бельгийцы в это время играют с французами, но не мог предположить, что из-за этого его поприветствует только глава протокола МИД Бельгии. В общем, у трапа самолета показали, как его здесь ждут.
Именно действия Трампа сейчас ослабляют альянс и Европу. Развернутая им экономическая война подкосила экономику Евросоюза, ну а политически — никто так и не понимает, что от него ждать. Терезу Мэй за фирменный менторский тон он назвал «училкой», с Макрона сдул перхоть, Ангеле Меркель на первой встрече заявил, что она должна ему триллион долларов.
На прошлом саммите НАТО здесь же, в Брюсселе, он отпихнул президента Черногории, чтобы занять место поудобнее. В общем, европейским лидерам непонятно, как с ним договариваться и вести себя. Такое чувство, что они все играют в подкидного дурака, а он — в гольф. А грядущая встреча Трампа с российским президентом — это вообще тема для разговора №1.
В этот раз непонятно, сможет ли он уехать раньше: у него после НАТО по расписанию визит в Лондон, и приезжать туда раньше хозяйки Терезы Мэй, которая тоже тут, как-то странно. А Мэй вряд ли согласится уехать рано. Что ей там, в Лондоне, делать, ведь там политический кризис, свои проблемы надо решать, а не чужие. Впрочем, встреча с ней тет-а-тет — это не то, ради чего может жаждать скорейшего завершения поездки в Брюссель Дональд Трамп.
Дональд Трамп, президент США: «У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них».
Американского президента в Брюсселе встретили без особого пиетета, руководство страны было занято — все смотрели футбол. С другой стороны, и Трамп знал, что бельгийцы в это время играют с французами, но не мог предположить, что из-за этого его поприветствует только глава протокола МИД Бельгии. В общем, у трапа самолета показали, как его здесь ждут.
Именно действия Трампа сейчас ослабляют альянс и Европу. Развернутая им экономическая война подкосила экономику Евросоюза, ну а политически — никто так и не понимает, что от него ждать. Терезу Мэй за фирменный менторский тон он назвал «училкой», с Макрона сдул перхоть, Ангеле Меркель на первой встрече заявил, что она должна ему триллион долларов.
На прошлом саммите НАТО здесь же, в Брюсселе, он отпихнул президента Черногории, чтобы занять место поудобнее. В общем, европейским лидерам непонятно, как с ним договариваться и вести себя. Такое чувство, что они все играют в подкидного дурака, а он — в гольф. А грядущая встреча Трампа с российским президентом — это вообще тема для разговора №1.
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