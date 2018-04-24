Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    «Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона. Макрон, США, Трамп Дональд, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

    «Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

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    «Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

    «Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

    «Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

      В Вашингтоне завершились переговоры президентов США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона.

      Эммануэль Макрон — первый из иностранных лидеров, кого Трамп пригласил в США с государственным визитом, который предполагает особую торжественность. Наблюдатели давно отмечают их личную симпатию другу к другу. Трамп сегодня несколько раз обнял и расцеловал французского президента.

      В ходе встречи с Макроном Дональд Трамп назвал Иран и Россию государствами, которые создают проблемы на Ближнем Востоке, и поблагодарил французов за участие в сирийской операции. Также американский лидер заявил, что у него особые отношения с президентом Франции, а затем в шутку смахнул перхоть с его плеча.

      Дональд Трамп: «Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек. Нам нужно, чтобы он был безупречен!»

      Макрон в ответ поблагодарил Трамп и американский народ за теплый прием.

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