«Особые отношения»: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

В Вашингтоне завершились переговоры президентов США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона.

Эммануэль Макрон — первый из иностранных лидеров, кого Трамп пригласил в США с государственным визитом, который предполагает особую торжественность. Наблюдатели давно отмечают их личную симпатию другу к другу. Трамп сегодня несколько раз обнял и расцеловал французского президента.



В ходе встречи с Макроном Дональд Трамп назвал Иран и Россию государствами, которые создают проблемы на Ближнем Востоке, и поблагодарил французов за участие в сирийской операции. Также американский лидер заявил, что у него особые отношения с президентом Франции, а затем в шутку смахнул перхоть с его плеча.



Дональд Трамп: «Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек. Нам нужно, чтобы он был безупречен!»



Макрон в ответ поблагодарил Трамп и американский народ за теплый прием.