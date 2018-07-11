    В Чите из-за угрозы подтопления эвакуировали дом ребенка

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    • Фото: Богдан Богданов / vk.com
    В Чите <nobr>из-за</nobr> угрозы подтопления эвакуировали дом ребенка

    В Чите из-за угрозы подтопления эвакуировали дом ребенка

    В Чите <nobr>из-за</nobr> угрозы подтопления эвакуировали дом ребенка
  • Фото: Богдан Богданов / vk.com

    • В пострадавшей от паводка Чите временно закрыты пять детских садов. Из Дома ребенка эвакуировали более 80 детей.

    Сообщение пресс-службы мэрии Читы: «Пять дошкольных образовательных учреждений Читы не принимают детей по разным причинам, в числе которых подтопления участков и ограничение подачи воды».

    Из специализированного Дома ребенка №1 в краевую детскую клиническую больницу перевели более 80 детей, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы регионального Минздрава: «Дети под присмотром своего персонала и медицинских работников больницы. В здании тепло. Состояние детей удовлетворительное. Находится они там будут столько, сколько того потребуют обстоятельства».

    Напомним, в Чите, как и на всей территории Забайкальского края, действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне появились кадры затопленных улиц Читы, снятые с квадрокоптера. Паводок на реке Чита стал самым масштабным с 1936 года. Городские власти просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости.

    Вышедшими из берегов реками в Забайкалье разрушены мосты, частично нарушено автомобильное сообщение. А проливные дожди возобновились. Специалисты предупредили, что в ближайшие двое суток на большинстве рек Забайкальского края продолжится подъем уровней воды.

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