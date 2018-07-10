Затопленную после паводка Читу сняли с квадрокоптера

Жители Читы с помощью квадрокоптера сняли видео с последствиями наводнения, случившегося
из-за вышедшей из берегов реки.
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На кадрах видео видно, что целые городские кварталы оказались затоплены мутной водой. Под толщей воды скрыта часть дорог, подтоплены автопарковки и дома.
Как сообщает портал «Чита.ру», пик паводка в Забайкальском крае пришелся 8 июля. Затопленными оказались сотни домов, мощный поток воды снес некоторые постройки и разрушил мосты. В зону эвакуации попали две тысячи жителей. В настоящее время они размещены в специальных пунктах, детсадах и общежитиях.
Кроме того, сообщается о перебоях в работе железнодорожного транспорта и проблемах с питьевой водой в городе.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на большинстве забайкальских рек подъем уровня воды продолжится. Однако на реке Чита ожидается его понижение.
Как сообщает портал «Чита.ру», пик паводка в Забайкальском крае пришелся 8 июля. Затопленными оказались сотни домов, мощный поток воды снес некоторые постройки и разрушил мосты. В зону эвакуации попали две тысячи жителей. В настоящее время они размещены в специальных пунктах, детсадах и общежитиях.
Кроме того, сообщается о перебоях в работе железнодорожного транспорта и проблемах с питьевой водой в городе.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на большинстве забайкальских рек подъем уровня воды продолжится. Однако на реке Чита ожидается его понижение.
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