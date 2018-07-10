    Затопленную после паводка Читу сняли с квадрокоптера

    комментировать
    • Фото: Богдан Богданов / youtube.com
    Затопленную после паводка Читу сняли с квадрокоптера

    Затопленную после паводка Читу сняли с квадрокоптера

    Затопленную после паводка Читу сняли с квадрокоптера
  • Фото: Богдан Богданов / youtube.com

    • Жители Читы с помощью квадрокоптера сняли видео с последствиями наводнения, случившегося из-за вышедшей из берегов реки.

    На кадрах видео видно, что целые городские кварталы оказались затоплены мутной водой. Под толщей воды скрыта часть дорог, подтоплены автопарковки и дома.

    Как сообщает портал «Чита.ру», пик паводка в Забайкальском крае пришелся 8 июля. Затопленными оказались сотни домов, мощный поток воды снес некоторые постройки и разрушил мосты. В зону эвакуации попали две тысячи жителей. В настоящее время они размещены в специальных пунктах, детсадах и общежитиях.

    Кроме того, сообщается о перебоях в работе железнодорожного транспорта и проблемах с питьевой водой в городе.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на большинстве забайкальских рек подъем уровня воды продолжится. Однако на реке Чита ожидается его понижение.

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru