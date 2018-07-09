    В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за разлива рек

    комментировать

    В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за разлива рек

    В Забайкалье объявлен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> разлива рек

    В Забайкальском крае подтоплены 6 населенных пунктов, включая город Шилка. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    О введении режима чрезвычайной ситуации глава региона объявила на экстренном заседании региональной комиссии, пишет ТАСС.

    Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края «С сегодняшнего дня на всей территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление будет подписано».

    Проливные дожди вызвали подъем уровня воды в реках. Подтоплены населенные пункты в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах. Повреждены четыре моста. Для эвакуированных из опасной зоны людей созданы пункты временного размещения.

    По заявкам местных администраций от электроснабжения было отключено около 2 тысяч потребителей. Сейчас вода спадает, энергетики приступили к осмотру линий электропередачи и подключению потребителей.

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru