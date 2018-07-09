В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за разлива рек

В Забайкальском крае подтоплены 6 населенных пунктов, включая город Шилка. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
О введении режима чрезвычайной ситуации глава региона объявила на экстренном заседании региональной комиссии, пишет ТАСС.
Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края «С сегодняшнего дня на всей территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление будет подписано».
Проливные дожди вызвали подъем уровня воды в реках. Подтоплены населенные пункты в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах. Повреждены четыре моста. Для эвакуированных из опасной зоны людей созданы пункты временного размещения.
По заявкам местных администраций от электроснабжения было отключено около 2 тысяч потребителей. Сейчас вода спадает, энергетики приступили к осмотру линий электропередачи и подключению потребителей.
Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края «С сегодняшнего дня на всей территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление будет подписано».
Проливные дожди вызвали подъем уровня воды в реках. Подтоплены населенные пункты в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах. Повреждены четыре моста. Для эвакуированных из опасной зоны людей созданы пункты временного размещения.
По заявкам местных администраций от электроснабжения было отключено около 2 тысяч потребителей. Сейчас вода спадает, энергетики приступили к осмотру линий электропередачи и подключению потребителей.
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