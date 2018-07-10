    Эрмитажный Ахилл отдал победу Красным дьяволам

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Эрмитажный Ахилл отдал победу Красным дьяволам

    Эрмитажный Ахилл отдал победу Красным дьяволам

    Эрмитажный Ахилл отдал победу Красным дьяволам
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Первого финалиста чемпионата мира по футболу — 2018 назвал эрмитажный кот Ахилл. Очередной сеанс предсказаний прошел в Зимнем дворце.

    Судя по поведению оракула, этот выбор дался ему непросто. Несмотря на то, что на церемонию кот явился голодным, в чем журналистов заверили организаторы, он долго не мог выбрать миску с кормом.

    Но после небольшого замешательства направил лапы в сторону бельгийского флага. И, вероятно, из уважения к представителям французской дипмиссии лишь однажды взглянул на флаг Пятой республики.

    Во время чемпионата мира по футболу кот Ахилл сделал четыре точных прогноза и допустил две ошибки. Насколько верно сегодняшнее предсказание узнаем сегодня вечером. Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 на «Стадионе Санкт-Петербург».

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