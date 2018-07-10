Эрмитажный Ахилл отдал победу Красным дьяволам

Первого финалиста чемпионата мира по футболу — 2018 назвал эрмитажный кот Ахилл. Очередной сеанс предсказаний прошел в Зимнем дворце.
Судя по поведению оракула, этот выбор дался ему непросто. Несмотря на то, что на церемонию кот явился голодным, в чем журналистов заверили организаторы, он долго не мог выбрать миску с кормом.
Но после небольшого замешательства направил лапы в сторону бельгийского флага. И, вероятно, из уважения к представителям французской дипмиссии лишь однажды взглянул на флаг Пятой республики.
Во время чемпионата мира по футболу кот Ахилл сделал четыре точных прогноза и допустил две ошибки. Насколько верно сегодняшнее предсказание узнаем сегодня вечером. Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 на «Стадионе Санкт-Петербург».
Но после небольшого замешательства направил лапы в сторону бельгийского флага. И, вероятно, из уважения к представителям французской дипмиссии лишь однажды взглянул на флаг Пятой республики.
Во время чемпионата мира по футболу кот Ахилл сделал четыре точных прогноза и допустил две ошибки. Насколько верно сегодняшнее предсказание узнаем сегодня вечером. Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 на «Стадионе Санкт-Петербург».
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