    Кот Ахилл из Эрмитажа снова пожелал успеха сборной России

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    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Кот Ахилл из Эрмитажа снова пожелал успеха сборной России

    Кот Ахилл из Эрмитажа снова пожелал успеха сборной России

    Кот Ахилл из Эрмитажа снова пожелал успеха сборной России
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу России в матче со сборной Египта, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге.

    Во время очередного сеанса предсказаний он уверенно выбрал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком, передает ТАСС.

    Процедура прошла в Эрмитаже. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.

    смотретьЭрмитажный кот Ахилл предсказал победу России в матче открытия ЧМ-2018
    Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России в матче открытия ЧМ-2018
    На старте чемпионата мира он безошибочно выбрал фаворита матча Россия — Саудовская Аравия. Команда Станислава Черчесова, на которую указал во время прогноза кот, в четверг победила саудовскую сборную со счетом 5:0. Прогноз пушистого предсказателя относительно результата матча Иран — Марокко тоже оказался точным: победила сборная Ирана.

    Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.



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