Кот Ахилл предсказал Ирану победу в питерском матче ЧМ

Сегодня в Эрмитаже пушистый оракул дал свой прогноз на групповой матч мундиаля между сборными Марокко и Ирана.
Ахилл сделал свой выбор. В матче Иран — Марокко кот из Эрмитажа напророчил победу «принцам Персии». Предсказание эрмитажный подопечный сделал в главном музее Петербурга в Зале льва.
Правда, и в этот раз Ахилл сначала не планировал завтракать на публике. Несколько раз намеревался уйти, но сотрудники Эрмитажа его всё время возвращали. К еде животное приступило только после того, как в миске поменяли корм на более вкусный.
У журналистов сегодня возник вопрос, не устал ли Ахилл от своей работы предсказателя и чрезмерного внимания прессы.
Мария Халтунен, пресс-секретарь эрмитажных котов: «Ахилл уже адаптировался в прошлом году на Кубке конфедераций. Зимой кот находился в семье и отдыхал. Он социально адаптировался, участвовал в благотворительных акциях (в частности, в Детском хосписе). Обнаружилось, что Ахилл идеально совпадает с детьми».
Ахилл не единственный предсказатель результатов игр мирового первенства в России. Кроме него свои прогнозы дают олени, еноты, кролики, бегемоты и медведь. Отметим, что предсказание Ахилла про фееричную победу россиян на матче открытии в «Лужниках» сбылось.
Правда, и в этот раз Ахилл сначала не планировал завтракать на публике. Несколько раз намеревался уйти, но сотрудники Эрмитажа его всё время возвращали. К еде животное приступило только после того, как в миске поменяли корм на более вкусный.
У журналистов сегодня возник вопрос, не устал ли Ахилл от своей работы предсказателя и чрезмерного внимания прессы.
Мария Халтунен, пресс-секретарь эрмитажных котов: «Ахилл уже адаптировался в прошлом году на Кубке конфедераций. Зимой кот находился в семье и отдыхал. Он социально адаптировался, участвовал в благотворительных акциях (в частности, в Детском хосписе). Обнаружилось, что Ахилл идеально совпадает с детьми».
Ахилл не единственный предсказатель результатов игр мирового первенства в России. Кроме него свои прогнозы дают олени, еноты, кролики, бегемоты и медведь. Отметим, что предсказание Ахилла про фееричную победу россиян на матче открытии в «Лужниках» сбылось.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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