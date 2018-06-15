«Болеем за наших!»: после победы россиян фанаты устроили народные гулянья

За первой игрой
ЧМ-2018 наблюдали миллионы граждан по всей стране.
Россияне победили команду Саудовской Аравии с разгромным счетом — 5:0. Болельщики смотрели матч дома, на улицах, в спортбарах, парках и специальных фан-зонах. Поклонники футбола первый гол встретили безудержным ликованием.
В Екатеринбурге фан-зону оборудовали на территории парка имени Маяковского. Уже к полудню там собрались сотни человек. Первый гол чемпионата вызвал настоящую бурю эмоций, которые плавно переросли в эйфорию.
Во Владивостоке обстановка была поспокойнее. Специальный просмотр матча устроили участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Они провели весь день на занятиях и конференциях, но все равно нашли в себе силы досмотреть игру до конца.
Елизавета Резниченко, волонтер Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур»: «Независимо от того, мужского ты или женского пола, это объединяет всю страну. Это национальный вид спорта. Мы болеем за наших вот так вот — обнимаем их».
Следили за матчем и в Калининграде. На центральной площади собрались несколько тысяч болельщиков, в том числе гости из Сербии и Бразилии. Победа наших спортсменов сделала фан-зону настоящим центром народных гуляний, которые продолжались до позднего вечера. Во время чемпионата мира такие площадки будут действовать во всех городах турнира. В дни матчей там можно будет бесплатно наблюдать за играми на большом экране.
В Екатеринбурге фан-зону оборудовали на территории парка имени Маяковского. Уже к полудню там собрались сотни человек. Первый гол чемпионата вызвал настоящую бурю эмоций, которые плавно переросли в эйфорию.
Во Владивостоке обстановка была поспокойнее. Специальный просмотр матча устроили участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Они провели весь день на занятиях и конференциях, но все равно нашли в себе силы досмотреть игру до конца.
Елизавета Резниченко, волонтер Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур»: «Независимо от того, мужского ты или женского пола, это объединяет всю страну. Это национальный вид спорта. Мы болеем за наших вот так вот — обнимаем их».
Следили за матчем и в Калининграде. На центральной площади собрались несколько тысяч болельщиков, в том числе гости из Сербии и Бразилии. Победа наших спортсменов сделала фан-зону настоящим центром народных гуляний, которые продолжались до позднего вечера. Во время чемпионата мира такие площадки будут действовать во всех городах турнира. В дни матчей там можно будет бесплатно наблюдать за играми на большом экране.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии