Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России в матче открытия ЧМ-2018

Оракул чемпионата мира по футболу выбрал фаворита первого матча мундиаля, который пройдет 14 июня в московских «Лужниках».
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу российской команды в матче открытия чемпионата мира по футболу, который стартует завтра в Москве.
14 июня на стадионе «Лужники» в групповом этапе сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Сегодня же открылся городской пресс-центр ЧМ в Доме журналиста на Невском, 70. Там Ахилл после некоторых раздумий выбрал миску с кормом, отмеченную флагом РФ. Хотя за несколько минут до этого кот был готов остановиться на ничьей.
Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал, как Ахилла готовили к чемпионату мира и кормежке при вспышках фото-и видеокамер.
14 июня на стадионе «Лужники» в групповом этапе сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Сегодня же открылся городской пресс-центр ЧМ в Доме журналиста на Невском, 70. Там Ахилл после некоторых раздумий выбрал миску с кормом, отмеченную флагом РФ. Хотя за несколько минут до этого кот был готов остановиться на ничьей.
Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал, как Ахилла готовили к чемпионату мира и кормежке при вспышках фото-и видеокамер.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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