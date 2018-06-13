Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России в матче открытия ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу российской команды в матче открытия чемпионата мира по футболу, который стартует завтра в Москве.14 июня на стадионе «Лужники» в групповом этапе сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Сегодня же открылся городской пресс-центр ЧМ в Доме журналиста на Невском, 70. Там Ахилл после некоторых раздумий выбрал миску с кормом, отмеченную флагом РФ. Хотя за несколько минут до этого кот был готов остановиться на ничьей.узнал, как Ахилла готовили к чемпионату мира и кормежке при вспышках фото-и видеокамер.