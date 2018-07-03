    Ахилл предсказывает победу швейцарцев в 1/8 ЧМ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Ахилл предсказывает победу швейцарцев в 1/8 ЧМ

    Ахилл предсказывает победу швейцарцев в 1/8 ЧМ

    Ахилл предсказывает победу швейцарцев в 1/8 ЧМ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • Эрмитажный оракул Ахилл, прославившийся высокой достоверностью своих прогнозов, сегодня делал одно из самых сложных для себя предсказаний.

    Созвучие названий Швеция и Швейцария, сборные которых сойдутся сегодня в футбольной битве на «Стадионе Санкт-Петербург», беспристрастно глухому белоснежному коту Ахиллу не мешало. А вот отдаленная схожесть перекрестий на флагах — вполне возможно.

    Ахилл приступил к предсказыванию только после соблюдения формальностей. Прошел идентификацию личности по морде и особой неповторимой форме хвоста. Затем ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева продемонстрировала, что в миске возле обоих флагов засыпается один и тот же корм.

    Ахилл, задумавшись совсем ненадолго, с удовольствием съел до дна из блюдца с символикой Швейцарии.

    Отметим, что в ходе этого мундиаля эрмитажный оракул ошибся лишь однажды, посулив победу в матче между Аргентиной и Нигерией команде из Африки.

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