Ахилл предсказывает победу швейцарцев в 1/8 ЧМ

Эрмитажный оракул Ахилл, прославившийся высокой достоверностью своих прогнозов, сегодня делал одно из самых сложных для себя предсказаний.
Созвучие названий Швеция и Швейцария, сборные которых сойдутся сегодня в футбольной битве на «Стадионе Санкт-Петербург», беспристрастно глухому белоснежному коту Ахиллу не мешало. А вот отдаленная схожесть перекрестий на флагах — вполне возможно.
Ахилл приступил к предсказыванию только после соблюдения формальностей. Прошел идентификацию личности по морде и особой неповторимой форме хвоста. Затем ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева продемонстрировала, что в миске возле обоих флагов засыпается один и тот же корм.
Ахилл, задумавшись совсем ненадолго, с удовольствием съел до дна из блюдца с символикой Швейцарии.
Отметим, что в ходе этого мундиаля эрмитажный оракул ошибся лишь однажды, посулив победу в матче между Аргентиной и Нигерией команде из Африки.
Ахилл приступил к предсказыванию только после соблюдения формальностей. Прошел идентификацию личности по морде и особой неповторимой форме хвоста. Затем ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева продемонстрировала, что в миске возле обоих флагов засыпается один и тот же корм.
Ахилл, задумавшись совсем ненадолго, с удовольствием съел до дна из блюдца с символикой Швейцарии.
Отметим, что в ходе этого мундиаля эрмитажный оракул ошибся лишь однажды, посулив победу в матче между Аргентиной и Нигерией команде из Африки.
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