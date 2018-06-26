    Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКот Ахилл сделал ставку на Нигерию

    Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию

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    Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию

    Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию

    Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию

      Эрмитажный кот Ахилл, который уже привык завтракать на людях, снова в деле.

      За предсказанием итога матча, который пройдет сегодня в Петербурге, следили не только российские, но и иностранные журналисты. На футбольном поле предстоит сразиться командам Нигерии и Аргентины.

      Из флагов двух сборных усатый оракул под изумленный шепот собравшихся выбрал миску с флагом Нигерии. Организаторы поспешили успокоить, что в зале искусства Северного Причерноморья эрмитажному коту и стены помогают. К тому же Ахилл еще ни разу не ошибся: все четыре предсказания, сделанные у античной статуи льва, сбылись.
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