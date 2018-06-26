Кот Ахилл сделал ставку на Нигерию

Эрмитажный кот Ахилл, который уже привык завтракать на людях, снова в деле.
За предсказанием итога матча, который пройдет сегодня в Петербурге, следили не только российские, но и иностранные журналисты. На футбольном поле предстоит сразиться командам Нигерии и Аргентины.
Из флагов двух сборных усатый оракул под изумленный шепот собравшихся выбрал миску с флагом Нигерии. Организаторы поспешили успокоить, что в зале искусства Северного Причерноморья эрмитажному коту и стены помогают. К тому же Ахилл еще ни разу не ошибся: все четыре предсказания, сделанные у античной статуи льва, сбылись.
Из флагов двух сборных усатый оракул под изумленный шепот собравшихся выбрал миску с флагом Нигерии. Организаторы поспешили успокоить, что в зале искусства Северного Причерноморья эрмитажному коту и стены помогают. К тому же Ахилл еще ни разу не ошибся: все четыре предсказания, сделанные у античной статуи льва, сбылись.
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