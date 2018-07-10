Госсекретарь США назвал главные темы переговоров Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео назвал главные темы переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на встрече в Хельсинки.
В интервью телеканалу Sky News Arabia Помпео сообщил, что главными вопросами, которые обсудят Трамп и Путин при встрече, станут ситуации в Сирии и на Украине.
При этом Помпео отметил, что США видят свою задачу в том, чтобы «заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей». Он также добавил, что США хотят, чтобы Иран и проиранские военные формирования ушли из Сирии, поскольку для них нет причин там оставаться.
Помимо этого, заявил глава Госдепартамента, США считают Россию виновной в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии, которая была создана год назад по договоренности России, США и Иордании.
Напомним, российский и американский лидеры встретятся в столице Финляндии 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
При этом Помпео отметил, что США видят свою задачу в том, чтобы «заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей». Он также добавил, что США хотят, чтобы Иран и проиранские военные формирования ушли из Сирии, поскольку для них нет причин там оставаться.
Помимо этого, заявил глава Госдепартамента, США считают Россию виновной в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии, которая была создана год назад по договоренности России, США и Иордании.
Напомним, российский и американский лидеры встретятся в столице Финляндии 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
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