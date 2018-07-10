Суд арестовал пожарного, который первым прибыл в горевшую «Зимнюю вишню»

Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек
Андрей Бурсин арестован на два месяца — до 7 сентября, сообщает ТАСС из зала Центрального районного суда Кемерова.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинение.
Среди обвиняемых также — технический директор и управляющий торгового центра; руководитель и сотрудники компании, которая отвечала за систему пожарного оповещения, а также охранник, который не включил сигнализацию.
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большая часть из погибших — дети.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» всего проходят 11 человек. В конце мая были арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Задержан начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинение.
Среди обвиняемых также — технический директор и управляющий торгового центра; руководитель и сотрудники компании, которая отвечала за систему пожарного оповещения, а также охранник, который не включил сигнализацию.
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большая часть из погибших — дети.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» всего проходят 11 человек. В конце мая были арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Задержан начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин.
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