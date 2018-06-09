Суд оставил под арестом троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд оставил под арестом технического директора «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК), который является основным владельцем ТЦ «Зимняя вишня», где в марте при пожаре погибли 60 человек. Как заявила судья Анна Кулябина, постановление Центрального районного суда Кемерово в отношении обвиняемого Георгия Соболева решено оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения.
Также суд оставил в силе решение об аресте сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре. На период предварительного следствия до 24 августа он останется под стражей. Сам Никитин в зале суда не присутствовал, но участвовал в заседании по видеосвязи. Кроме того, суд решил не менять вердикт Центрального райсуда и до 24 августа оставил под стражей экс-гендиректора компании-собственника Юлию Богданову.
Всего по делу об убийственном пожаре в кемеровском ТЦ арестованы 9 обвиняемых: технический директор Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко, его подчиненный Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре, а также глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Богданова, начальник пожарного караула Генин. Всем им предъявлены обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».
В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву — только халатность, передает ТАСС.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате этой трагедии погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.
Всего по делу об убийственном пожаре в кемеровском ТЦ арестованы 9 обвиняемых: технический директор Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко, его подчиненный Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре, а также глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Богданова, начальник пожарного караула Генин. Всем им предъявлены обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».
В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву — только халатность, передает ТАСС.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате этой трагедии погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.
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