По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения

В Следственном комитете подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании начальника службы пожаротушения в Кузбассе.
Андрей Бурсин первым прибыл на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Халатность».
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение… следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».
По версии следствия, Бурсин, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ „Зимняя вишня“, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате этой трагедии погибли 60 человек, большая часть из них — дети.
В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву — только халатность.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение… следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».
По версии следствия, Бурсин, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ „Зимняя вишня“, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате этой трагедии погибли 60 человек, большая часть из них — дети.
В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву — только халатность.
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