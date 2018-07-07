    По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения

    По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения

    По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали начальника службы пожаротушения
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • В Следственном комитете подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании начальника службы пожаротушения в Кузбассе.

    Андрей Бурсин первым прибыл на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Халатность».

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение… следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

    По версии следствия, Бурсин, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ „Зимняя вишня“, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Пожар в кемеровском торгово-развлекательном «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате этой трагедии погибли 60 человек, большая часть из них — дети.



    смотретьГлава МЧС Кузбасса арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне»
    Глава МЧС Кузбасса арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне»
    В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву — только халатность.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru