Денис Черышев и Артём Дзюба вошли в сборную открытий ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий
ЧМ-2018 по версии американского спортивного телеканала ESPN.
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Составители сборной открытий чемпионата отмечают, что Черышев в пяти матчах турнира забил четыре мяча, уступив числу голов лишь нападающему сборной Англии Харри Кейну. Дзюба же отметился тремя голами и дважды ассистировал товарищам по команде.
Полностью сборная открытий ЧМ по версии ESPN выглядит так: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея); защитники — Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция); полузащитники — Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония); нападающие — Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артём Дзюба (Россия).
Напомним, что 1 июля сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. 7 июля российские футболисты в упорной борьбе, доведя матч до серии пенальти, уступили сборной Хорватии.
Полностью сборная открытий ЧМ по версии ESPN выглядит так: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея); защитники — Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция); полузащитники — Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония); нападающие — Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артём Дзюба (Россия).
Напомним, что 1 июля сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. 7 июля российские футболисты в упорной борьбе, доведя матч до серии пенальти, уступили сборной Хорватии.
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