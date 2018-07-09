    Денис Черышев и Артём Дзюба вошли в сборную открытий ЧМ-2018

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    • Фото: Шарифулин Валерий, Терещенко Михаил / ТАСС
    Денис Черышев и Артём Дзюба вошли в сборную открытий <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Денис Черышев и Артём Дзюба вошли в сборную открытий ЧМ-2018

    Денис Черышев и Артём Дзюба вошли в сборную открытий <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Шарифулин Валерий, Терещенко Михаил / ТАСС

    • Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018 по версии американского спортивного телеканала ESPN.

    Составители сборной открытий чемпионата отмечают, что Черышев в пяти матчах турнира забил четыре мяча, уступив числу голов лишь нападающему сборной Англии Харри Кейну. Дзюба же отметился тремя голами и дважды ассистировал товарищам по команде.

    Полностью сборная открытий ЧМ по версии ESPN выглядит так: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея); защитники — Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция); полузащитники — Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония); нападающие — Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артём Дзюба (Россия).

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