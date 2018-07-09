В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших и пострадавших в результате ливней и вызванных ими разрушений.
Как передает агентство Kyodo, с рассветом возобновились поисково-спасательные операции в западных районах страны, пострадавших от сильных ливней и вызванных ими оползней. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 89 человек, 58 числятся пропавшими без вести.
Стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах.
В регионе затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.
Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди из-за воздействия тайфуна «Прапирун». Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима, где вода поднялась до крыш домов, погибли более 30 человек.
Стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах.
В регионе затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.
Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди из-за воздействия тайфуна «Прапирун». Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима, где вода поднялась до крыш домов, погибли более 30 человек.
Комментарии