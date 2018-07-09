    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней. Япония, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

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    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней

      Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших и пострадавших в результате ливней и вызванных ими разрушений.

      Как передает агентство Kyodo, с рассветом возобновились поисково-спасательные операции в западных районах страны, пострадавших от сильных ливней и вызванных ими оползней. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 89 человек, 58 числятся пропавшими без вести.

      Стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах.

      смотретьОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
      Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
      В регионе затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.

      смотретьОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
      Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
      Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди из-за воздействия тайфуна «Прапирун». Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима, где вода поднялась до крыш домов, погибли более 30 человек.

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