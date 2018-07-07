Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней

Затяжные ливни вызвали катастрофическое наводнение и разрушительные оползни на западе Японии. Жертвами стихии стали более 50 человек, столько же числятся пропавшими без вести.
Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там затоплена огромная территория. В некоторых местах вода поднялась так высоко, что над ее поверхностью остались только крыши домов.
Многие здания разрушены в результате смещения пластов земли, перенасыщенных влагой. Почти пять миллионов жителей получили рекомендацию властей эвакуироваться, но для многих это уже невозможно: все пути отрезаны паводком. На помощь пострадавшим брошены десятки тысяч военнослужащих, пожарных, спасателей и полицейских.
Многие здания разрушены в результате смещения пластов земли, перенасыщенных влагой. Почти пять миллионов жителей получили рекомендацию властей эвакуироваться, но для многих это уже невозможно: все пути отрезаны паводком. На помощь пострадавшим брошены десятки тысяч военнослужащих, пожарных, спасателей и полицейских.
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