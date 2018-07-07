    1/4 финала ЧМ: Россия — Хорватия
    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней. наводнения, погода, стихийные бедствия, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней

    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней

    8 комментариев
    Огромная территория Хиросимы ушла под воду <nobr>из-за</nobr> мощных ливней

    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней

    Огромная территория Хиросимы ушла под воду <nobr>из-за</nobr> мощных ливней

      Затяжные ливни вызвали катастрофическое наводнение и разрушительные оползни на западе Японии. Жертвами стихии стали более 50 человек, столько же числятся пропавшими без вести.

      Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там затоплена огромная территория. В некоторых местах вода поднялась так высоко, что над ее поверхностью остались только крыши домов.

      Многие здания разрушены в результате смещения пластов земли, перенасыщенных влагой. Почти пять миллионов жителей получили рекомендацию властей эвакуироваться, но для многих это уже невозможно: все пути отрезаны паводком. На помощь пострадавшим брошены десятки тысяч военнослужащих, пожарных, спасателей и полицейских.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru