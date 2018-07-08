В Японии число погибших из-за ливней превысило 80 человек

Количество погибших в результате ливневых дождей в Японии превысило 80 человек. Также увеличилось число пропавших без вести.
По данным агентства Kyodo, на 21:30 по местному времени, 15:30 по Москве, жертвами непогоды стали 81 человек. Еще восемь находятся в критическом состоянии и почти 60 пропали без вести.
Отмечается, что больше всего погибших в префектуре Хиросима — 37 человек, еще 21 человек погиб в префектуре Эхиме. Есть жертвы и в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и других.
Спасателям удалось вывезти из опасных зон около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации размещены более 32 тысяч человек. И хотя рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона граждан страны. Между тем власти Японии высказывают опасения, что жертв стихии может быть больше.
Ранее в воскресенье сообщалось о 78 погибших и 60 пропавших без вести.
Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.
Отмечается, что больше всего погибших в префектуре Хиросима — 37 человек, еще 21 человек погиб в префектуре Эхиме. Есть жертвы и в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и других.
Спасателям удалось вывезти из опасных зон около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации размещены более 32 тысяч человек. И хотя рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона граждан страны. Между тем власти Японии высказывают опасения, что жертв стихии может быть больше.
Ранее в воскресенье сообщалось о 78 погибших и 60 пропавших без вести.
Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.
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