    В Японии число погибших из-за ливней превысило 80 человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Issei Kato
    В Японии число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней превысило 80 человек

    В Японии число погибших из-за ливней превысило 80 человек

    В Японии число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней превысило 80 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Issei Kato

    • Количество погибших в результате ливневых дождей в Японии превысило 80 человек. Также увеличилось число пропавших без вести.

    По данным агентства Kyodo, на 21:30 по местному времени, 15:30 по Москве, жертвами непогоды стали 81 человек. Еще восемь находятся в критическом состоянии и почти 60 пропали без вести.

    Отмечается, что больше всего погибших в префектуре Хиросима — 37 человек, еще 21 человек погиб в префектуре Эхиме. Есть жертвы и в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и других.

    Спасателям удалось вывезти из опасных зон около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации размещены более 32 тысяч человек. И хотя рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона граждан страны. Между тем власти Японии высказывают опасения, что жертв стихии может быть больше.

    Ранее в воскресенье сообщалось о 78 погибших и 60 пропавших без вести.

    смотретьОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    Напомним, в пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.

    Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.

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