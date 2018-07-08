Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели из пещеры Тхам Луанг первых двоих подростков.
Двое мальчиков стали первыми из 13 человек, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Чтобы выбраться на поверхность, им пришлось вместе со спасателями преодолеть более 4 километров по подземному тоннелю, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Информации о состоянии детей пока нет.
12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли.
Спасателям и военным потребовалось несколько дней, чтобы разработать план спасения команды, и сегодня операция началась. Детям предстоит погрузиться с аквалангами и пройти по узким извилистым проходам пещеры, частично заполненным грязной водой. Операция может занять несколько дней. Последним пещеру покинет тренер.
12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли.
Спасателям и военным потребовалось несколько дней, чтобы разработать план спасения команды, и сегодня операция началась. Детям предстоит погрузиться с аквалангами и пройти по узким извилистым проходам пещеры, частично заполненным грязной водой. Операция может занять несколько дней. Последним пещеру покинет тренер.
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