    Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

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    Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

    Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

    Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Спасатели вывели из пещеры Тхам Луанг первых двоих подростков.

    Двое мальчиков стали первыми из 13 человек, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Чтобы выбраться на поверхность, им пришлось вместе со спасателями преодолеть более 4 километров по подземному тоннелю, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Информации о состоянии детей пока нет.

    смотретьВ Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры
    В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры
    12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли.

    Спасателям и военным потребовалось несколько дней, чтобы разработать план спасения команды, и сегодня операция началась. Детям предстоит погрузиться с аквалангами и пройти по узким извилистым проходам пещеры, частично заполненным грязной водой. Операция может занять несколько дней. Последним пещеру покинет тренер.

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