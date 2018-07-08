    В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

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    • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun
    В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

    В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

    В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры
  • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun

    • Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн объявил о начале операции по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели.

    В операции принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Каждого мальчика будут сопровождать по два ныряльщика. Детям предстоит погрузится с аквалангами и пройти по темным извилистым проходам пещеры, частично заполненным грязной водой.

    Перед началом операции спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и заручились их согласием.

    Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры, сообщает «Интерфакс».

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    Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.

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