В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн объявил о начале операции по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели.
В операции принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Каждого мальчика будут сопровождать по два ныряльщика. Детям предстоит погрузится с аквалангами и пройти по темным извилистым проходам пещеры, частично заполненным грязной водой.
Перед началом операции спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и заручились их согласием.
Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.
Перед началом операции спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и заручились их согласием.
Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.
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