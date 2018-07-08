НАТО опасается, что после встречи с Путиным Трамп выведет войска из Европы

Организаторы саммита НАТО в Брюсселе опасаются, что
российско-американские переговоры в Хельсинки могут негативно сказаться на европейской безопасности.
Как пишет британская газета The Sunday Telegraph, высокопоставленные европейские чиновники в альянсе обеспокоены тем, что глава США Дональд Трамп может обсудить с президентом России Владимиром Путиным «перекраивание ландшафта безопасности в Европе», если лидеры стран НАТО «откажутся удовлетворить требования Трампа» об увеличении расходов на оборону в соответствии с нормами альянса.
В частности, в НАТО опасаются, что Трамп может вывести военнослужащих США с Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не возьмут на себя обязательства увеличить расходы на оборону.
Издание напоминает, что сейчас Британия лишь одна из пяти стран НАТО следует целевому нормативу НАТО и выделяет 2% от ВВП на оборону. Испания и Бельгия тратят на эту сферу лишь 0,9%, а Германия — 1,2% ВВП.
В настоящий момент США имеют военное присутствие, в том числе войска и самолеты, на Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии.
Ранее официальные лица НАТО уже высказывали опасения, что Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Путиным может предпринять шаги, не скоординированные с альянсом.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
В частности, в НАТО опасаются, что Трамп может вывести военнослужащих США с Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не возьмут на себя обязательства увеличить расходы на оборону.
Издание напоминает, что сейчас Британия лишь одна из пяти стран НАТО следует целевому нормативу НАТО и выделяет 2% от ВВП на оборону. Испания и Бельгия тратят на эту сферу лишь 0,9%, а Германия — 1,2% ВВП.
В настоящий момент США имеют военное присутствие, в том числе войска и самолеты, на Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии.
Ранее официальные лица НАТО уже высказывали опасения, что Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Путиным может предпринять шаги, не скоординированные с альянсом.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
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