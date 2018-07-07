    В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей достигнут Путин и Трамп

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    В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей достигнут Путин и Трамп

    В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей достигнут Путин и Трамп

    Официальные лица НАТО обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с альянсом.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли.

    Петер Байер, координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству: «В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин».

    смотретьЗапад боится, что Путин «переиграет» Трампа на встрече тет-а-тет
    Запад боится, что Путин «переиграет» Трампа на встрече тет-а-тет
    Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.

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