Восторг, слезы, ликование: как в Москве болели за сборную России по футболу

Игроки сборной России по футболу в Twitter поблагодарили болельщиков за поддержку на протяжении всего турнира, а сегодня смогут сделать это лично. В 16:00 запланирована встреча в
фан-зоне на Воробьёвых горах. Во время матча с Хорватией там собрались 50 тысяч человек.
Почти столько же было в Москве у стадиона «Спартак». Восторг, слезы, ликование — эмоции в многотысячной толпе зашкаливали. В чудо верили до последней секунды.
Еще до начала чемпионата мира даже самые оптимистичные фанаты не могли предположить, что невыход нашей сборной в ½ станет разочарованием. Но за последние 3 недели все как-то привыкли к чудесам. Перед игрой с Хорватией, кажется, ни один из сотни тысяч гостей фан-зоны не сомневался в победе России. Оставалось только решить, сколько голов забьет Дзюба и пропустит ли в этот день Акинфеев.
Настрой фанатов становится виден во время исполнения гимнов. Над площадью МГУ проносится стотысячное «Славься!», и, кажется, эхом слова долетают до Сочи. Без раскачки наши футболисты летели вперед, цеплялись за каждый мяч и били при удобной возможности. Один из таких ударов едва не вызвал на Воробьёвых горах небольшое землетрясение, когда полузащитник Денис Черышев вывел сборную России вперед.
Однако триумф длится лишь 8 минут. Хорватия сравняла счет, но такая сборная России восхищает даже бразильских журналистов. Корреспондент Мендел Бидловски признается: если бы с таким же настроем накануне играла сборная Бразилии, результат полуфинала с Бельгией был бы другим.
Мендел Бидловски, журналист: «Никто не ждал сборную России так далеко, но по ходу турнира ваши футболисты доказали, что достойны быть в восьмерке сильнейших. Да, им недостает мастерства, но характера вашим парням не занимать. Это прекрасная команда».
Как передает корреспондент Александр Терёхин, горячо эту прекрасную команду поддерживали и в столичных барах, и на поле, и в фан-зоне эмоции захлестывали. На этот раз удача была на другой стороне. В полуфинале сборная Хорватии встретится с англичанами. Болельщикам остается сказать спасибо нашей команде за лучший в ее истории чемпионат мира. Пока лучший.
Еще до начала чемпионата мира даже самые оптимистичные фанаты не могли предположить, что невыход нашей сборной в ½ станет разочарованием. Но за последние 3 недели все как-то привыкли к чудесам. Перед игрой с Хорватией, кажется, ни один из сотни тысяч гостей фан-зоны не сомневался в победе России. Оставалось только решить, сколько голов забьет Дзюба и пропустит ли в этот день Акинфеев.
Настрой фанатов становится виден во время исполнения гимнов. Над площадью МГУ проносится стотысячное «Славься!», и, кажется, эхом слова долетают до Сочи. Без раскачки наши футболисты летели вперед, цеплялись за каждый мяч и били при удобной возможности. Один из таких ударов едва не вызвал на Воробьёвых горах небольшое землетрясение, когда полузащитник Денис Черышев вывел сборную России вперед.
Однако триумф длится лишь 8 минут. Хорватия сравняла счет, но такая сборная России восхищает даже бразильских журналистов. Корреспондент Мендел Бидловски признается: если бы с таким же настроем накануне играла сборная Бразилии, результат полуфинала с Бельгией был бы другим.
Мендел Бидловски, журналист: «Никто не ждал сборную России так далеко, но по ходу турнира ваши футболисты доказали, что достойны быть в восьмерке сильнейших. Да, им недостает мастерства, но характера вашим парням не занимать. Это прекрасная команда».
Как передает корреспондент Александр Терёхин, горячо эту прекрасную команду поддерживали и в столичных барах, и на поле, и в фан-зоне эмоции захлестывали. На этот раз удача была на другой стороне. В полуфинале сборная Хорватии встретится с англичанами. Болельщикам остается сказать спасибо нашей команде за лучший в ее истории чемпионат мира. Пока лучший.
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