Игрой с хорватами российские футболисты влюбили в себя всю страну

В ¼ мирового футбольного первенства российская сборная потерпела поражение и прекратила борьбу за чемпионский титул. Матч против хорватов в Сочи складывался подобно лихо закрученному триллеру. Три часа игры держали в напряжении всю Россию. Основное и дополнительное время закончилось вничью, одолеть российскую команду гости с Балкан смогли только благодаря везению в серии пенальти.
Волевую игру наших футболистов отметил Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь, президент уже пригласил сборную обсудить итоги чемпионата мира. Матч получился похлеще любого блокбастера. После такой ночи седых людей наверняка стало больше и в России, и в Хорватии. В Сочи болели на стадионе, в фан-зона, кафе и ресторанах, столики в которых были полностью забронированы сразу после победы нашей сборной над испанцами. Олимпийский «Фишт» находится у самой линии пляжей, поэтому те, кто не попал на арену, болели прямо на море.
Качели, которые устроили команды, не могли оставить зрителей равнодушными. 1:0, 1:1. 2:1 в дополнительном тайме. Казалось — все, хорваты проходят дальше. Но тут Фернандес с подачи Дзагоева сравнял счет.
Накал страстей рос, игра перешла в серию пенальти. По большому счету, это футбольная лотерея. В этом матче счастливый билет достался балканской команде. Но впервые за долгие годы российскую команду поддерживают. Фан-зона аплодирует стоя.
Хорваты этой ночью точно не спали. Игра в курортном городе не могла обойтись без купаний. Где еще топить горе, как не в море? Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, на этом Сочи прощается с чемпионатом мира. Матч Россия — Хорватия — последний из запланированных. Остальные игры, включая финал, пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.
Качели, которые устроили команды, не могли оставить зрителей равнодушными. 1:0, 1:1. 2:1 в дополнительном тайме. Казалось — все, хорваты проходят дальше. Но тут Фернандес с подачи Дзагоева сравнял счет.
Накал страстей рос, игра перешла в серию пенальти. По большому счету, это футбольная лотерея. В этом матче счастливый билет достался балканской команде. Но впервые за долгие годы российскую команду поддерживают. Фан-зона аплодирует стоя.
Хорваты этой ночью точно не спали. Игра в курортном городе не могла обойтись без купаний. Где еще топить горе, как не в море? Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, на этом Сочи прощается с чемпионатом мира. Матч Россия — Хорватия — последний из запланированных. Остальные игры, включая финал, пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.
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