В Сочи съехались десятки тысяч болельщиков. Ажиотаж небывалый. Гостиницы переполнены, билетов на матч не достать. Впрочем, некоторые все же надеются перекупить их у фанатов вылетевших сборных — мало кто ждал в этом полуфинале именно российскую команду. В сочинских магазинах тем временем сметают с прилавков кокошники, ставшие едва ли не главным талисманом команды.
Компания из Краснодара дежурила у касс с поздней ночи. Официально все билеты проданы, но каждый в очереди не теряет надежды — они не могут не попасть сегодня на стадион: зря, что ли, усы Саламыча отращивали?
Сейчас усы главного тренера сборной России — новый тренд, по популярности обошедший усы Боярского и Якубовича.
Хорваты тоже обещают небывалую поддержку своей команде — в Сочи приехали 10 тысяч хорватских болельщиков. Только этим утром в аэропорту приземлились четыре чартера.
Иван Зубич, болельщик сборной Хорватии: «Отличный город. Организация на самом высоком уровне. Я думаю, сегодня на стадионе будет жара. Шансы команд — 50/50. У вас очень серьезная поддержка зрителей, но и мы приехали помогать своим».
Шарфы, флаги, футболки — но, пожалуй, главным сувениром этого мундиаля стал русский кокошник. Моду на этот аксессуар вернула теперь уже знаменитая троица с хот-догами. В магазинах кокошники в буквальном смысле сметают с прилавков по всей стране, невзирая на цены. Стоимость некоторых доходит до десятков тысяч рублей, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.
Главная шутка этого мундиаля: с сегодняшнего дня Россия принимает не только чемпионат мира, но и чемпионат Европы по футболу. В игре остался только Старый Свет.
Матч Россия — Хорватия начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Сейчас усы главного тренера сборной России — новый тренд, по популярности обошедший усы Боярского и Якубовича.
Хорваты тоже обещают небывалую поддержку своей команде — в Сочи приехали 10 тысяч хорватских болельщиков. Только этим утром в аэропорту приземлились четыре чартера.
Иван Зубич, болельщик сборной Хорватии: «Отличный город. Организация на самом высоком уровне. Я думаю, сегодня на стадионе будет жара. Шансы команд — 50/50. У вас очень серьезная поддержка зрителей, но и мы приехали помогать своим».
Шарфы, флаги, футболки — но, пожалуй, главным сувениром этого мундиаля стал русский кокошник. Моду на этот аксессуар вернула теперь уже знаменитая троица с хот-догами. В магазинах кокошники в буквальном смысле сметают с прилавков по всей стране, невзирая на цены. Стоимость некоторых доходит до десятков тысяч рублей, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.
Главная шутка этого мундиаля: с сегодняшнего дня Россия принимает не только чемпионат мира, но и чемпионат Европы по футболу. В игре остался только Старый Свет.
Матч Россия — Хорватия начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
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