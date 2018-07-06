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    «Жующее трио в кокошниках» провело фанатскую фотосессию в поддержку сборной России. фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Жующее трио в кокошниках» провело фанатскую фотосессию в поддержку сборной России

    «Жующее трио в кокошниках» провело фанатскую фотосессию в поддержку сборной России

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    «Жующее трио в кокошниках» провело фанатскую фотосессию в поддержку сборной России

    «Жующее трио в кокошниках» провело фанатскую фотосессию в поддержку сборной России

      Знаменитое «жующее трио в кокошниках» с четвертьфинального матча Испания — Россия стало таким же символом победы сборной, как и нога Игоря Акинфеева.

      Сегодня живые интернет-мемы провели фанатскую фотосессию. Акция в поддержку российской сборной прошла у фонтана в ГУМе.

      По словам болельщиков, о своей популярности они узнали, получив СМС «Хватит жевать — давайте забивать», буквально через 15 секунд после того, как их лица попали в эфир прямой трансляции.



      На чемпионате мира сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи. В Казани сыграют Бразилия и Бельгия, а в Нижнем Новгороде — Уругвай и Франция.

      В столице Татарстана к приезду сборной Бразилии подготовились: на стене напротив гостиницы, где остановились футболисты, художники нанесли граффити с изображением их главной звезды — Неймара. Вместе с футболистами на матч приехали около 9 тысяч бразильцев.

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