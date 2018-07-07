К Овечкину с Кубком Стэнли в московской фан-зоне выстроилась многотысячная очередь

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в
фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.
Овечкин прошел с Кубком в руках на сцену под овации собравшихся. Посмотреть на трофей и сфотографироваться с ним, а также получить автограф знаменитого хоккеиста пришли несколько тысяч болельщиков. Очередь растянулась на сотни метров.
В фан-зоне трофей пробудет до 16:00. После этого Кубок вернут на учебно-тренировочную базу московского «Динамо» в Новогорске, куда Овечкин привез его еще 3 июля. Там трофей представят учащимся хоккейной школы «Динамо», воспитанником которой является сам Овечкин.
Овечкин завоевал Кубок Стэнли впервые в карьере. Этот триумф в составе «Вашингтона» с ним разделили еще двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.
В фан-зоне трофей пробудет до 16:00. После этого Кубок вернут на учебно-тренировочную базу московского «Динамо» в Новогорске, куда Овечкин привез его еще 3 июля. Там трофей представят учащимся хоккейной школы «Динамо», воспитанником которой является сам Овечкин.
Овечкин завоевал Кубок Стэнли впервые в карьере. Этот триумф в составе «Вашингтона» с ним разделили еще двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.
С любимыми не расставайтесь! 😍 Овечкин не выпускает из рук Кубок Стэнли. В буквальном смысле.Posted by НТВ on Monday, June 11, 2018
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