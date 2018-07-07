    К Овечкину с Кубком Стэнли в московской фан-зоне выстроилась многотысячная очередь

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    К Овечкину с Кубком Стэнли в московской <nobr>фан-зоне</nobr> выстроилась многотысячная очередь

    К Овечкину с Кубком Стэнли в московской фан-зоне выстроилась многотысячная очередь

    К Овечкину с Кубком Стэнли в московской <nobr>фан-зоне</nobr> выстроилась многотысячная очередь
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.

    Овечкин прошел с Кубком в руках на сцену под овации собравшихся. Посмотреть на трофей и сфотографироваться с ним, а также получить автограф знаменитого хоккеиста пришли несколько тысяч болельщиков. Очередь растянулась на сотни метров.

    В фан-зоне трофей пробудет до 16:00. После этого Кубок вернут на учебно-тренировочную базу московского «Динамо» в Новогорске, куда Овечкин привез его еще 3 июля. Там трофей представят учащимся хоккейной школы «Динамо», воспитанником которой является сам Овечкин.

    Овечкин завоевал Кубок Стэнли впервые в карьере. Этот триумф в составе «Вашингтона» с ним разделили еще двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

    С любимыми не расставайтесь! 😍 Овечкин не выпускает из рук Кубок Стэнли. В буквальном смысле.

    Posted by НТВ on Monday, June 11, 2018

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