Овечкин привез Кубок Стэнли на базу «Динамо»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез главный трофей НХЛ в подмосковный Новогорск.
С Кубком Стэнли знаменитый хоккеист приехал на базу столичного «Динамо», воспитанником которого он является.
Уже сегодня в 17:00 на базе «Динамо» состоится официальное мероприятие, участие в котором будут принимать руководство и ветераны клуба, а также первые тренеры Овечкина, воспитанники детской школы «Динамо» и болельщики.
При этом в пресс-службе «Динамо» отметили, что количество гостей мероприятия ограничено. Приоритет при рассмотрении заявок будет отдан обладателям абонементов с наибольшим количеством посещенных матчей.
А 7 июля Кубок Стэнли выставят в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Отметим, что в этот день сборная России будет играть с командой Хорватии. Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 пройдет в Сочи.
Напомним, в этом сезоне «Вашингтон» в финальной серии переиграл «Вегас» и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли россияне Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов.
Уже сегодня в 17:00 на базе «Динамо» состоится официальное мероприятие, участие в котором будут принимать руководство и ветераны клуба, а также первые тренеры Овечкина, воспитанники детской школы «Динамо» и болельщики.
При этом в пресс-службе «Динамо» отметили, что количество гостей мероприятия ограничено. Приоритет при рассмотрении заявок будет отдан обладателям абонементов с наибольшим количеством посещенных матчей.
А 7 июля Кубок Стэнли выставят в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Отметим, что в этот день сборная России будет играть с командой Хорватии. Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 пройдет в Сочи.
Напомним, в этом сезоне «Вашингтон» в финальной серии переиграл «Вегас» и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли россияне Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов.
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