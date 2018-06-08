Александр Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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«Вашингтон» в гостях обыграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли. Капитан команды стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб, и занял второе место в списке бомбардиров c 27 очками. На первом месте оказался Евгений Кузнецов (32 очка).



Овечкин стал вторым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи». Ранее приз удалось завоевать форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.

