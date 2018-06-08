Александр Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок
плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Вашингтон» в гостях обыграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли. Капитан команды стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб, и занял второе место в списке бомбардиров c 27 очками. На первом месте оказался Евгений Кузнецов (32 очка).
Овечкин стал вторым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи». Ранее приз удалось завоевать форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.
Овечкин стал вторым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи». Ранее приз удалось завоевать форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.
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