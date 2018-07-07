«Простите нас»: заблокированные в пещере Таиланда тренер и дети написали трогательное письмо

В Таиланде заблокированные в пещере двенадцать школьников и их тренер передали на поверхность письмо, адресованное близким.
Пловцы ВМС королевства разместили в Facebook фотографию послания. Дети передали его на поверхность с одним из военнослужащих команды, доставившей им в пятницу вечером письма родных. Родители и родственники юных футболистов, которым от 11 до 16 лет, живут уже две недели в палаточном лагере у входа в пещеру.
Ребята попросили мам и пап сильно не беспокоиться. «Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — написали школьники на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.
Свое обращение на тетрадных листах оставил и тренер команды, на которого обрушилась критика со стороны общественности. Многие коллеги и журналисты обвинили 25-летнего мужчину в безответственности за то, что он организовал поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение. Другие же считает его героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере с ограниченным количеством еды.
Тренер: «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам».
Напомним, двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. Во время доставки баллонов с кислородом погиб один из дайверов.
Ребята попросили мам и пап сильно не беспокоиться. «Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — написали школьники на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.
Свое обращение на тетрадных листах оставил и тренер команды, на которого обрушилась критика со стороны общественности. Многие коллеги и журналисты обвинили 25-летнего мужчину в безответственности за то, что он организовал поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение. Другие же считает его героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере с ограниченным количеством еды.
Тренер: «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам».
Напомним, двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. Во время доставки баллонов с кислородом погиб один из дайверов.
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