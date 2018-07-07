    США поставляли Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации. США, Украина, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША поставляли Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

    США поставляли Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

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    США поставляли Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

    США поставляли Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

      Противотанковые ракетные комплексы Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации. Об говорится в письме главы оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.

      Олег Коростелев, глава оборонного конструкторского бюро «Луч»: «Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину».

      Коростелев подчеркнул, что не рекомендует использовать ПТРК в боевых условиях, так как порблемы с двигателями могут привести к гибели военнослужащих, передает РИА Новости.

      Напомним, в 2017 году американские власти одобрили план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. А в конце апреля этого года стало известно, что Украина получила комплексы. При этом США ввели определенные ограничения. В частности, украинским военным запретили применять Javelin непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе.

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