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    Украина получит американские комплексы Javelin бесплатно

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    Украина получит американские комплексы Javelin бесплатно

    Украина получит американские комплексы Javelin бесплатно

    Украина не будет платить за поставки из США противотанковых ракет и ракетных установок Javelin.

    Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook, что ракетные установки Javelin будут оформлены как военная помощь, то есть Украина получит оружие от США бесплатно.

    Дмитрий Тымчук, депутат Верховной рады: «Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине».

    Тымчук подчеркнул, что был удивлен «воплям» от соотечественников, которые утверждали, что американское оружие им не нужно. «Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны», — отметил представитель «Народного фронта».

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    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В минувшую среду Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. При этом в Пентагоне назвали слова украинского лидера о сроках поставки преждевременными.

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