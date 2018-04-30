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    Украина получила от США противотанковые комплексы Javelin

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    Украина получила от США противотанковые комплексы Javelin

    Украина получила от США противотанковые комплексы Javelin

    Государственный департамент США подтвердил поставку Украине переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    В ходе общения с журналистами официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что комплексы «уже поставлены» Киеву, сообщает «Радио Свобода». При этом она не уточнила, о каком количестве единиц идет речь.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В марте этого года стало известно, что Украина получит комплексы Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) бесплатно.

    Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале Операции объединенных сил в Донбассе. Цель операции, по его словам, — отпор и сдерживание «вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

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