«Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился арт-объект в честь вратаря сборной России

Восторг, который вызвала игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ против Испании, грозит обернуться настоящим культом.
На Ставрополье появился арт-объект «Нога святого Акинфея». Автор — местный фермер Роман Пономарёв — говорит, что идея пришла после того, как в соцсетях вратаря стали сравнивать с богом.
Тем временем в Архангельской области именем Игоря Акинфеева намереваются назвать уникальный алмаз в форме мяча.
В серии послематчевых пенальти в матче с испанцами Игорь Акинфеев отразил два удара с точки, при этом один из них капитан сборной отбил ногой.
Тем временем в Архангельской области именем Игоря Акинфеева намереваются назвать уникальный алмаз в форме мяча.
В серии послематчевых пенальти в матче с испанцами Игорь Акинфеев отразил два удара с точки, при этом один из них капитан сборной отбил ногой.
Комментарии