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    «Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился арт-объект в честь вратаря сборной России. Ставропольский край, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился арт-объект в честь вратаря сборной России

    «Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился арт-объект в честь вратаря сборной России

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    «Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился арт-объект в честь вратаря сборной России

    «Нога святого Акинфея»: на Ставрополье появился <nobr>арт-объект</nobr> в честь вратаря сборной России

      Восторг, который вызвала игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ против Испании, грозит обернуться настоящим культом.

      На Ставрополье появился арт-объект «Нога святого Акинфея». Автор — местный фермер Роман Пономарёв — говорит, что идея пришла после того, как в соцсетях вратаря стали сравнивать с богом.

      Тем временем в Архангельской области именем Игоря Акинфеева намереваются назвать уникальный алмаз в форме мяча.

      В серии послематчевых пенальти в матче с испанцами Игорь Акинфеев отразил два удара с точки, при этом один из них капитан сборной отбил ногой.

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