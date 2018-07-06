Уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева

На месторождении в Архангельской области нашли уникальный алмаз, который выглядит как футбольный мяч. Камень предложили назвать в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.
Алмаз в форме мяча компания «Алроса» обнаружила 4 июля. Его размер 3,5 на 3,2 мм и масса — 0,5 карата. Найденный камень предложили назвать в честь Игоря Акинфеева, который стал героем матча 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания.
Сергей Иванов, глава компании «Алроса»: «Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале».
Кстати, глава алмазодобывающей компании стал гостем программы «Поздняков» на НТВ. Смотрите новый выпуск программы с Сергеем Ивановым в следующий понедельник, 9 июля, в 23:50. Полная видеоверсия интервью также будет опубликована на нашем сайте.
Сергей Иванов, глава компании «Алроса»: «Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале».
Кстати, глава алмазодобывающей компании стал гостем программы «Поздняков» на НТВ. Смотрите новый выпуск программы с Сергеем Ивановым в следующий понедельник, 9 июля, в 23:50. Полная видеоверсия интервью также будет опубликована на нашем сайте.
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