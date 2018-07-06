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    Уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева

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    • Фото: @igororlov_29 / instagram.com
    Уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева

    Уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева

    Уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева
  • Фото: @igororlov_29 / instagram.com

    • На месторождении в Архангельской области нашли уникальный алмаз, который выглядит как футбольный мяч. Камень предложили назвать в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

    Алмаз в форме мяча компания «Алроса» обнаружила 4 июля. Его размер 3,5 на 3,2 мм и масса — 0,5 карата. Найденный камень предложили назвать в честь Игоря Акинфеева, который стал героем матча 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания.

    Сергей Иванов, глава компании «Алроса»: «Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале».

    Кстати, глава алмазодобывающей компании стал гостем программы «Поздняков» на НТВ. Смотрите новый выпуск программы с Сергеем Ивановым в следующий понедельник, 9 июля, в 23:50. Полная видеоверсия интервью также будет опубликована на нашем сайте.

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