    «Явил всем чудо!»: Шнуров написал стихи об Акинфееве

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    «Явил всем чудо!»: Шнуров написал стихи об Акинфееве

    «Явил всем чудо!»: Шнуров написал стихи об Акинфееве

    Сергей Шнуров присоединился к российским болельщикам, которые сочиняют стихи и создают фотожабы о капитане сборной.

    Лидер группы «Ленинград» посвятил Игорю Акинфееву стихотворение и поблагодарил вратаря, отбившего «мяч ногою бога».

    смотреть«Золотая нога» и железные нервы: как Акинфеев стал героем России
    «Золотая нога» и железные нервы: как Акинфеев стал героем России
    Напомним, накануне сборная России переиграла Испанию в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Настоящим героем встречи стал Игорь Акинфеев, отразивший два удара с «точки». При этом один из ударов капитан российской сборной отбил ногой.

    После победы над Испанией Акинфеев стал героем не только матча, но и многочисленных фотожаб и мемов. Так, голкиперу предложили присвоить звание «Золотая нога России».

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