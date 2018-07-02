«Явил всем чудо!»: Шнуров написал стихи об Акинфееве

Сергей Шнуров присоединился к российским болельщикам, которые сочиняют стихи и создают фотожабы о капитане сборной.
Лидер группы «Ленинград» посвятил Игорю Акинфееву стихотворение и поблагодарил вратаря, отбившего «мяч ногою бога».
Напомним, накануне сборная России переиграла Испанию в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Настоящим героем встречи стал Игорь Акинфеев, отразивший два удара с «точки». При этом один из ударов капитан российской сборной отбил ногой.
После победы над Испанией Акинфеев стал героем не только матча, но и многочисленных фотожаб и мемов. Так, голкиперу предложили присвоить звание «Золотая нога России».
Напомним, накануне сборная России переиграла Испанию в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Настоящим героем встречи стал Игорь Акинфеев, отразивший два удара с «точки». При этом один из ударов капитан российской сборной отбил ногой.
После победы над Испанией Акинфеев стал героем не только матча, но и многочисленных фотожаб и мемов. Так, голкиперу предложили присвоить звание «Золотая нога России».
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