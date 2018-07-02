«Золотая нога» и железные нервы: как Акинфеев стал героем России

В честь российских футболистов сегодня слагают стихи, их имена дают новорождённым детям. Одним из главных героев матча с Испанией стал вратарь Игорь Акинфеев.
Совсем недавно Игоря Акинфеева ругали за пропущенные голы в игре с Уругваем, а за год до чемпионата и вовсе писали — Акинфеев засиделся в сборной, он должен уйти. Но секунды утвердили не только победу России над Испанией, но и звание «Золотая нога России» для вратаря Акинфеева. Теперь почти официальное — этот мем вот уж точно приклеился к вратарю навсегда.
Игорь Акинфеев, капитан сборной России: «Очень много сообщений. Не только это поздравления мне, это поздравления всем ребятам. И даже незнакомы номеру пишут».
Поздравления всем ребятам все же отчасти меркнут на его фоне. По Интернету гуляет сейчас много фотожаб. И кто сейчас вспомнит уже замыленные кадры, когда те же болельщики после очередного неудачного выступления буквально набросились на защитника.
Легко объяснимый взрыв Игоря Акинфеева — ну не железные же у него нервы. Хотя, если судить по вчерашней игре, все-таки именно такие. Один из первых его тренеров Вячеслав Чанов сегодня говорит, что под таким ураганным ветром критики мог бы сломать любой, но Акинфеев выдержал.
Игорь Акинфеев выступает в сборной 14 лет. За спиной 102 сыгранных в команде матча, но игры важнее вчерашней, конечно, в карьере не было. Накануне в интервью НТВ вратарь и капитан сборной Акинфеев рассказывал, что самое главное для команды — перестать бояться.
Игорь Акинфеев, капитан сборной России: «Мы просто поняли, что мы можем. Чемпионат проходит у нас дома. Те игры, которые вы видели, что расслаблены ребята. Это важно. Играть дома и быть скованными — это плохо».
В игре с Испанией стало ясно: они не только могут быть расслабленными, но отчаянно сражаться. Ну а широкая душа болельщиков требует праздника с размахом. Уже и стадион предложили его именем назвать, и спортшколу, передает корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Игорь Акинфеев, капитан сборной России: «Очень много сообщений. Не только это поздравления мне, это поздравления всем ребятам. И даже незнакомы номеру пишут».
Поздравления всем ребятам все же отчасти меркнут на его фоне. По Интернету гуляет сейчас много фотожаб. И кто сейчас вспомнит уже замыленные кадры, когда те же болельщики после очередного неудачного выступления буквально набросились на защитника.
Легко объяснимый взрыв Игоря Акинфеева — ну не железные же у него нервы. Хотя, если судить по вчерашней игре, все-таки именно такие. Один из первых его тренеров Вячеслав Чанов сегодня говорит, что под таким ураганным ветром критики мог бы сломать любой, но Акинфеев выдержал.
Игорь Акинфеев выступает в сборной 14 лет. За спиной 102 сыгранных в команде матча, но игры важнее вчерашней, конечно, в карьере не было. Накануне в интервью НТВ вратарь и капитан сборной Акинфеев рассказывал, что самое главное для команды — перестать бояться.
Игорь Акинфеев, капитан сборной России: «Мы просто поняли, что мы можем. Чемпионат проходит у нас дома. Те игры, которые вы видели, что расслаблены ребята. Это важно. Играть дома и быть скованными — это плохо».
В игре с Испанией стало ясно: они не только могут быть расслабленными, но отчаянно сражаться. Ну а широкая душа болельщиков требует праздника с размахом. Уже и стадион предложили его именем назвать, и спортшколу, передает корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
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