«Бог был на нашей стороне»: Акинфеев рассказал о победе сборной России над испанцами

Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, после победы над сборной Испании в матче
ЧМ-2018 получивший награду «Лучший игрок матча», прокомментировал встречу, которая сделала минувшую ночь бессонной для миллионов российских болельщиков.
Вратарю нашей национальной сборной посвящены тысячи постов со словами благодарности, а его левую ногу, отбившую последний мяч, называют «ногой бога» по аналогии с «рукой бога» Марадоны. По словам Акинфеева, болельщики вдохновили российскую команду на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Игорь Акинфеев, вратарь сборной России по футболу: «Чувствовалась колоссальная поддержка. Пусть никто не обижается, но болельщики не были такими камерными, как на первой игре против Саудовской Аравии. Стадион действительно дышал, болел. Это было единое сердце, и сердце было в наших цветах, в нашем триколоре, поэтому болельщики нас вдохновили».
По слова Акинфеева, без помощи фанатов триумфа бы не было. В видеоинтервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube, вратарь поблагодарил не только болельщиков, но и бога.
Игорь Акинфеев: «Эта радость была вымученной. Мы где-то терпели, мы хотели этого. Не скажу, что испанцы тоже не хотели, они контролировали практически этот матч, но боженька помогает тем, кто хочет больше. Славу богу, что бог был на нашей стороне. Мы говорили до чемпионата мира, что нам нужно объединяться, мы это сделали. Нельзя на этом останавливаться, если остановимся, ничего хорошего не будет».
Сборная России победила команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время — 1:1) и вышла в ¼ финала чемпионата мира. Игорь Акинфеев отразил два удара в серии 11-метровых. За встречей в «Лужниках» наблюдали более 78 тысяч человек. В субботу, 7 июля, россияне сыграют с хорватами на сочинском стадионе «Фишт».
Игорь Акинфеев, вратарь сборной России по футболу: «Чувствовалась колоссальная поддержка. Пусть никто не обижается, но болельщики не были такими камерными, как на первой игре против Саудовской Аравии. Стадион действительно дышал, болел. Это было единое сердце, и сердце было в наших цветах, в нашем триколоре, поэтому болельщики нас вдохновили».
По слова Акинфеева, без помощи фанатов триумфа бы не было. В видеоинтервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube, вратарь поблагодарил не только болельщиков, но и бога.
Игорь Акинфеев: «Эта радость была вымученной. Мы где-то терпели, мы хотели этого. Не скажу, что испанцы тоже не хотели, они контролировали практически этот матч, но боженька помогает тем, кто хочет больше. Славу богу, что бог был на нашей стороне. Мы говорили до чемпионата мира, что нам нужно объединяться, мы это сделали. Нельзя на этом останавливаться, если остановимся, ничего хорошего не будет».
Сборная России победила команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время — 1:1) и вышла в ¼ финала чемпионата мира. Игорь Акинфеев отразил два удара в серии 11-метровых. За встречей в «Лужниках» наблюдали более 78 тысяч человек. В субботу, 7 июля, россияне сыграют с хорватами на сочинском стадионе «Фишт».
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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