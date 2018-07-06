СМИ: на борту затонувшего у Пхукета судна был один россиянин

На борту катера, потерпевшего крушение вблизи таиландского острова Пхукет, находился как минимум один россиянин. Его судьба пока остается неизвестной. В настоящее время российские дипломаты проверяют эту информацию.
Тем временем представитель военно-морских сил Таиланда сообщил, что число жертв крушения увеличилось до 33. В то же время местные СМИ пишут о 40 погибших.
Водолазы продолжают обследовать затонувший катер, который находится на глубине около 40 метров, однако шансов найти выживших почти не осталось. По данным прессы, все пропавшие это — граждане Китая и Таиланда.
Накануне из-за сильного шторма недалеко от острова Пхукет перевернулись два туристических катера. Один из них перевозил 39 человек, всех их экстренно эвакуировали и доставили на берег. На борту второго судна находились 93 пассажира и 12 членов экипажа. Лишь около 40 из них удалось спасти.
Феникс Сомжинг, капитан катера: «После того как в лодку ударила первая волна, в двигатель попал мусор, из-за этого дала сбой система слива. Следом ударила еще одна волна, лодка наклонилась и затем опрокинулась».
Сильный шторм у берегов Пхукета начался накануне вечером и не стихал всю ночь. Высота волн достигала 5 метров. Местные власти временно запретили выход в море для всех малых и прогулочных судов.
Водолазы продолжают обследовать затонувший катер, который находится на глубине около 40 метров, однако шансов найти выживших почти не осталось. По данным прессы, все пропавшие это — граждане Китая и Таиланда.
Накануне из-за сильного шторма недалеко от острова Пхукет перевернулись два туристических катера. Один из них перевозил 39 человек, всех их экстренно эвакуировали и доставили на берег. На борту второго судна находились 93 пассажира и 12 членов экипажа. Лишь около 40 из них удалось спасти.
Феникс Сомжинг, капитан катера: «После того как в лодку ударила первая волна, в двигатель попал мусор, из-за этого дала сбой система слива. Следом ударила еще одна волна, лодка наклонилась и затем опрокинулась».
Сильный шторм у берегов Пхукета начался накануне вечером и не стихал всю ночь. Высота волн достигала 5 метров. Местные власти временно запретили выход в море для всех малых и прогулочных судов.
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