    6 июля, 13:30. Конгресс по кибербезопасности с участием Владимира Путина

    Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов

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    • Фото: @Nantnaphatsorn / twitter.com
    Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов

    Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов

    Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов
  • Фото: @Nantnaphatsorn / twitter.com

    • В Таиланде растет число жертв кораблекрушения. На данный момент известно о гибели 40 человек.

    Новые данные сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету «Нейшн». Местные власти подтвердили гибель 40 человек при крушении двух судов у берегов Пхукета. Еще около 16 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

    Накануне стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. На одном были 39 человек, всех удалось спасти. Второй катер перевозил более 90 туристов. По последним данным, россиян среди них не было. В списках пассажиров — граждане Китая, много семей с детьми.

    смотретьПри крушении двух судов в Таиланде погибли 18 туристов
    При крушении двух судов в Таиланде погибли 18 туристов
    Чиновники запретили выходить в море всем малым и прогулочным судам. Более 200 туристов, которые отправились на однодневные экскурсии, оказались заперты на соседних островах.




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