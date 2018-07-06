Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов

В Таиланде растет число жертв кораблекрушения. На данный момент известно о гибели 40 человек.
Новые данные сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету «Нейшн». Местные власти подтвердили гибель 40 человек при крушении двух судов у берегов Пхукета. Еще около 16 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.
Накануне стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. На одном были 39 человек, всех удалось спасти. Второй катер перевозил более 90 туристов. По последним данным, россиян среди них не было. В списках пассажиров — граждане Китая, много семей с детьми.
Чиновники запретили выходить в море всем малым и прогулочным судам. Более 200 туристов, которые отправились на однодневные экскурсии, оказались заперты на соседних островах.
Накануне стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. На одном были 39 человек, всех удалось спасти. Второй катер перевозил более 90 туристов. По последним данным, россиян среди них не было. В списках пассажиров — граждане Китая, много семей с детьми.
Чиновники запретили выходить в море всем малым и прогулочным судам. Более 200 туристов, которые отправились на однодневные экскурсии, оказались заперты на соседних островах.
5 июля 2018 г.
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