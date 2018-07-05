Спасение пассажиров затонувших в Таиланде катеров сняли на видео

Спасательная операция после крушения двух прогулочных судов на Пхукете попала на видео. На кадрах записи видны дрейфующие в шторм катера, а также большая лодка со спасенными пассажирами.
Напомним, два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, более 130 человек оказались в воде. Данные о количестве спасенных и пропавших без вести пассажирах разнятся.
Известно, что прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Пассажиров и членов экипажа судна спасали экипажи находившихся в том же районе рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете.
Многие пассажиры и моряки спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 49 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристами из Китая. Среди них было много детей, сообщают местные СМИ.
Еще одно судно, на борту которого находились 39 пассажиров, туристов из Китая и нескольких стран Европы, перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета. По сведениям телеканала, все пассажиры и экипаж судна были спасены и доставлены на берег военными моряками.
На пристани Чалонг на Пхукете создан центр оказания помощи пострадавшим, куда в течение нескольких часов доставляли спасенных для оказания медицинской помощи. По информации СМИ, несколько туристов получили травмы во время крушения судов, однако большинство спасенных серьезных травм не имеют.
Известно, что прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Пассажиров и членов экипажа судна спасали экипажи находившихся в том же районе рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете.
Многие пассажиры и моряки спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 49 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристами из Китая. Среди них было много детей, сообщают местные СМИ.
Еще одно судно, на борту которого находились 39 пассажиров, туристов из Китая и нескольких стран Европы, перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета. По сведениям телеканала, все пассажиры и экипаж судна были спасены и доставлены на берег военными моряками.
На пристани Чалонг на Пхукете создан центр оказания помощи пострадавшим, куда в течение нескольких часов доставляли спасенных для оказания медицинской помощи. По информации СМИ, несколько туристов получили травмы во время крушения судов, однако большинство спасенных серьезных травм не имеют.
5 июля 2018 г.
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