Две лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете

Как сообщает издание Phuket News, на месте работают службы спасения, рядом дежурят бригады скорой помощи. Кроме того, в операции задействованы спасательные суда ВМС страны.Издание сообщает, что, по данным властей, операции по спасению людей осложнены из-за наступающей темноты, сильного ветра и волн. В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что в первой лодке находились в основном туристы из Китая, 90 из них удалось спасти, еще семеро числятся пропавшими без вести. На борту второго судна были туристы из Китая, а также стран Европы, они, по информации агентства, спасены и доставлены на берег.Местная газета Bangkok Post при этом сообщает, что к настоящему моменту спасены в общей сложности 70 человек, десять пострадали. Посольство РФ в свою очередь выясняет, находились ли россияне на перевернувшихся лодках во время шторма.