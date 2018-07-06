Родина и Макарова вышли в 1/8 финала Уимблдона

Россиянки Евгения Родина и Екатерина Макарова вышли в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира в одиночном разряде.
Евгения Родина, отобравшаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в настоящий момент является одной из главных сенсаций нынешнего Уимблдона. В матче третьего круга она обыграла десятую ракетку турнира — американку Мэдисон Киз. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:4 в пользу россиянки.
До этого лучшим результатом Родиной на турнирах серии Большого шлема был второй круг Открытого чемпионата США.
За путевку в четвертьфинал россиянке предстоит сыграть с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Кристина Младенович (Франция).
Екатерина Макарова в своем матче третьего круга обыграла чешку Луцию Шафаржову. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1. Ранее Макарова выбила с турнира вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.
В 1/8 финала Уимблдона могут выйти еще две россиянки — Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко, которые в третьем круге сыграют с австралийкой Эшли Барти и латвийкой Еленой Остапенко соответственно.
До этого лучшим результатом Родиной на турнирах серии Большого шлема был второй круг Открытого чемпионата США.
За путевку в четвертьфинал россиянке предстоит сыграть с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Кристина Младенович (Франция).
Екатерина Макарова в своем матче третьего круга обыграла чешку Луцию Шафаржову. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1. Ранее Макарова выбила с турнира вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.
В 1/8 финала Уимблдона могут выйти еще две россиянки — Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко, которые в третьем круге сыграют с австралийкой Эшли Барти и латвийкой Еленой Остапенко соответственно.
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