    Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

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    Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

    Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

    Теннисистка Виталия Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона, став третьей представительницей России на этой стадии турнира.

    В матче второго круга Дьяченко победила американку Софию Кенин. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты — 6:4, 6:1.

    В первом круге Дьяченко нанесла поражение Марии Шараповой. В третьем она сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко, посеянной под 12-м номером, и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

    Ранее в третий круг Уимблдона вышли еще две россиянки — Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

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