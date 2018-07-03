Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

В первом круге Уимблдона россиянка Мария Шарапова уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Виталии Дьяченко. Дьяченко во втором круге сыграет с американкой Софией Кенин.



Напомним, Шарапова — единственная россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В 2004 году она победила в финале американку Серену Уильямс.



В этом сезоне во второй раунд турнира вышла еще одна россиянка — Дарья Касаткина. Она обыграла хорватку Яну Фетт со счетом 6:2, 7:5.