    Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

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    Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

    Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

    Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона
  • Фото: Associated Press © 2018, Kirsty Wigglesworth

    • В первом круге Уимблдона россиянка Мария Шарапова уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко.

    Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Виталии Дьяченко. Дьяченко во втором круге сыграет с американкой Софией Кенин.

    Напомним, Шарапова — единственная россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В 2004 году она победила в финале американку Серену Уильямс.

    В этом сезоне во второй раунд турнира вышла еще одна россиянка — Дарья Касаткина. Она обыграла хорватку Яну Фетт со счетом 6:2, 7:5.

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